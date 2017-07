VfB Stuttgart Mit Keeper Langerak ins erste Trainingslager

Stuttgart/Grassau.

Der VfB Stuttgart reist an diesem Montag mit allen drei Neuzugängen und überraschenderweise auch mit Torhüter Mitch Langerak ins Trainingslager im bayerischen Grassau. Nach dem Confed Cup in Russland hatte der Australier eigentlich noch bis zum 18. Juli frei, beendete seinen Urlaub auf eigenen Wunsch aber vorzeitig. Neben Langerak sind auch der neue Angreifer Anastasios Donis, Orel Mangala und der erst am Sonntag verpflichtete Flügelspieler Chadrac Akolo dabei, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Insgesamt fährt die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf mit 26 Spielern an den Chiemsee und bleibt dort bis Samstag.