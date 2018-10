VfB Stuttgart Nach Bremen ist vor Hannover

Stuttgart.

Trainer Tayfun Korkut hat seinen Profis nach dem nervenaufreibenden Spiel gegen den SV Werder Bremen (2:1) am Montag eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Am Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) beginnen dann mit einer öffentlichen Einheit die Vorbereitungen auf das kommende Auswärtsspiel bei Hannover 96, die nach der 1:4-Klatsche in Frankfurt auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht sind .