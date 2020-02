VfB Stuttgart Nach Kieferbruch: So plant Kempf sein Comeback

Hipp-Gläser, Suppen und pürierte Spiesen

Eine vierstündige OP im Stuttgarter Katharinenhospital und rund drei Wochen später absolvierte Kempf jetzt am Donnerstag (20.02.) wieder eine erste Laufeinheit auf dem Trainingsplatz. Mit vier Metallplatten und einem Draht zur Stabilisierung eines losen Zahns im Mund. In den ersten Tagen nach der Verletzung standen im Hause Kempf lediglich Suppe, Brei und pürierte Gerichte auf dem Speiseplan. „In der ersten Woche habe ich direkt zwei, drei Kilo abgenommen“, so der Verteidiger. Inzwischen gibt es wieder Pasta, weiches Gemüse und Kartoffeln. „Es gab auch ein paar Hipp-Gläser“, schmunzelt der Stuttgarter Kapitän. Neben der eingeschränkten Ernährung musste sich Kempf von seinen Teamkollegen auch den einen oder anderen Spruch anhören. Kempf: „Ich lisple immer noch ein bisschen. Da wurde direkt darauf rumgeritten, aber ich kann damit gut leben.“ Von seinem Normalgewicht (88 Kilo bei 1,86 Meter Körpergröße) ist der Innenverteidiger mittlerweile nicht mehr weit entfernt. Mit leichtem Krafttraining, Stabi-Übungen und Radfahren hielt sich Kempf fit. Jetzt muss er die Trainingsumfänge langsam steigern und darauf achten, wie der Kiefer auf die Belastung reagiert bzw. die Heilung der Knochen voranschreitet. „Es wird jetzt relativ schnell gehen bis ich auf dem Platz wieder etwas mit dem Ball machen kann“, gibt der Ex-Freiburger eine optimistische Prognose im Hinblick auf sein Comeback. In dreieinhalb Wochen will er wieder voll belastbar sein.

Eine Gesichtsmaske ist keine Option

Doch wie reagiert der Kopf auf eine so schmerzhafte Verletzung? Kann sich ein Abwehrspieler mit frischverheiltem Kieferbruch direkt wieder voll in waghalsige Kopfballduell knallen? „Die ersten Tage waren schon ein bisschen schwierig. Die Beweglichkeit meines Kopfs war auch beeinträchtigt“, sagt Kempf, „ich hatte Angst, dass mich jemand im Gesicht oder am Kopf berührt.“ Er hofft, dass er „relativ schnell wieder Fuß fassen werde und keinerlei Beeinträchtigungen habe. Aktuell sehe ich kein Problem.“ Eine Maske, wie sie häufig nach Nasen- oder Jochbein-Brüchen getragen wird, sei keine Option. „Wir haben das angefragt, aber es ist nicht machbar“, so Kempf.