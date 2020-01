VfB Stuttgart Nathaniel Phillips droht eine Zwangspause

Stuttgart.

Beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim präsentierte sich die neuformierte Defensive des VfB Stuttgart in einer starken Verfassung. Doch womöglich schon am Samstag im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (13 Uhr / ZVW-Liveticker) muss Trainer Pellegrino Matarazzo seine Abwehrkette umbauen. Grund dafür ist eine Oberschenkelprellung bei Innenverteidiger Nathaniel Phillips. „Nat hat es richtig erwischt“, sagte Sven Mislintat am Donnerstag am Rande des Spieler-Ersatztrainings. Der Leihgabe des FC Liverpool droht am Wochenende eine Zwangspause. Von einer langfristigen Verletzung geht der Stuttgarter Sportdirektor nicht aus, aber „wenn wir Pech haben, wird es eng werden für das Spiel in Hamburg.“