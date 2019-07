VfB Stuttgart Neue Mitgliederversammlung steigt am 15. Dezember

Stuttgart.

Die Mitglieder des VfB Stuttgart können nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich am 15. Dezember einen neuen Clubchef wählen. Auf diesen Tag wurde eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle terminiert, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Bis dahin sollen die Geschäfte von Vizepräsident Bernd Gaiser und Hans H. Pfeifer geführt werden, der vom Vereinsbeirat nach Dietrichs Rücktritt interimsweise ins Präsidium berufen wurde. Gaiser wird bis zur Präsidentenwahl zudem den vakanten Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.