VfB Stuttgart Neuer Glanz für die Mercedes-Benz Arena

"Das schönste Stadiondach in der Fußball-Bundesliga"

Insgesamt besteht das Arenadach aus 40 einzelnen Feldern mit einer Gesamtfläche von rund 37.000 Quadratmetern. In den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten war das Dach Wind, Wetter und Umwelteinflüssen ausgesetzt und musste nun erneuert werden. Die neue Beschichtung soll nun dafür sorgen, dass die Folien länger hell bleiben. Vor allem aber sind sie wasser- und schmutzabweisender als ihre Vorgänger. "Die Mercedes-Benz Arena schmückt nun das schönste Stadiondach in der Fußball-Bundesliga", sagte Martin Rau, einer der beiden Geschäftsführer der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG in Stuttgart.

Die Gesamtkosten für die Sanierung betragen 9,75 Millionen Euro. Nicht betroffen von der Sanierung waren die Membranen des inneren Dachrings.

