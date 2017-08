VfB Stuttgart Wechselt Keeper Alexander Meyer zum VfB?

Der 26-jährige Keeper soll aus der Regionalliga Nordost von Energie Cottbus kommen, rund 400.000 Euro Ablöse kosten und in Stuttgart einen Zweijahresvertrag unterschreiben.Eine offizielle Bestätigung von Seiten des VfB gibt es noch nicht.

Schon am Mittwoch-Vormittag soll sich der Torhüter von seinen Kollegen beim FC Energie mit einer emotionalen Rede verabschiedet haben. Gegenüber der Lausitzer Rundschau sagte sein Trainer Claus-Dieter Wollitz am Mittwoch: "Die Stuttgarter sind am vergangenen Freitag auf mich zugekommen, haben offiziell angefragt. Allerdings war da noch nicht klar, ob der Transfer wirklich zustande kommt."