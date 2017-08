VfB Stuttgart Neuer Sportvorstand sieht Transferbedarf beim VfB Stuttgart

Stuttgart.

Der neue Sportvorstand Michael Reschke hat dem VfB Stuttgart bei seiner Vorstellung eine schwierige Fußball-Saison vorhergesagt und sieht noch akuten Transferbedarf beim Aufsteiger. "Gestern das Spiel spricht auch für sich. Es wird ein hartes Ringen kommende Saison, in der Bundesliga zu bleiben. Es wäre schon hilfreich, wenn uns der ein oder andere sinnvolle Coup gelingen würde", sagte der 59-Jährige am Montag in Stuttgart.