VfB Stuttgart Neuzugänge übernehmen Verantwortung

Stuttgart.

Erstmals in dieser Saison führte am Samstag in Frankfurt Neuzugang Dennis Aogo die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Der 30-jährige Außenbahnspieler ist bereits wenige Wochen nach seiner Verpflichtung ein Führungsspieler in der jungen Mannschaft und genießt das volle Vertrauen von Trainer Hannes Wolf.