VfB Stuttgart Neuzugang von Borussia Dortmund

Stuttgart.

Neuzugang Nr. 4 für den VfB Stuttgart: Dzenis Burnic kommt von Borussia Dortmund für ein Jahr auf Leihbasis. „Dzenis wird unser Team mit seinem Engagement und seiner Intensität befruchten“, hofft Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler will im Schwabenland den nächsten Entwicklungsschritt machen: „Der VfB Stuttgart ist nach wie vor eine sehr gute Adresse, wenn es um die Entwicklung von jungen Spielern geht.“ In der vergangenen Saison gehörte Dzenis Burnic zeitweise dem Profikader des BVB an. "Wir wissen, dass er bei Hannes Wolf gut aufgehoben ist", meint BVB-Sportdirektor Michael Zorc.