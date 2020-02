VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez zurück auf dem Trainingsplatz

Stuttgart.

Knapp zweieinhalb Wochen nach seinem Faserriss im Adduktorenbereich ist Nicolas Gonzalez am Dienstagvormittag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Stürmer des VfB Stuttgart hatte sich die Verletzung Anfang Februar im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (3:0) zugezogen. Nach dem Aufwärmprogramm mit den Teamkollegen ging es für den Argentinier individuell weiter. Steckt der 21-Jährige die Trainingsbelastung unter der Woche gut weg, könnte er womöglich schon am Samstag beim kommenden Auswärtsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr/ZVW-Liveticker) in den Stuttgarter Kader zurückkehren.