VfB Stuttgart Nur 2:2 in Hannover - Trainer Walter droht das Aus

Der VfB Stuttgart beendet das Fußball-Jahr 2019 mit einer Krise. Durch ein 2:2 (0:1) bei Hannover 96 sicherte der große Aufstiegsfavorit am Samstag zwar wenigstens seinen dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga ab. Trotzdem droht Trainer Tim Walter, noch an diesem Wochenende seinen Job zu verlieren. Sportdirektor Sven Mislintat vermied bereits vor dem lange Zeit schwachen und passiven Auftritt in der HDI-Arena ein Bekenntnis zu dem 44 Jahre alten Coach und kündigte in einem Sky-Interview eine intensive Analyse der Situation für diesen Sonntag an.