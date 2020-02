VfB Stuttgart Nutzen die Schwaben den Patzer des HSV?

Treffsicherheit

Die sieben Tore, die der VfB in der 2. Liga bislang unter Matarazzo erzielte, sind auch kein schlechter Wert. Zudem sind die Schwaben mit bislang zwölf erzielten Toren das treffsicherste Team in der Schlussviertelstunde. Ex-Nationalstürmer Mario Gomez traf in allen drei Spielen und hat damit unter dem neuen Coach bereits jetzt ein Tor mehr als in der gesamten Hinrunde erzielt. Auch der millionenschwere Sommer-Neuzugang Silas Wamangituka kommt immer besser in Fahrt. Schaffen die Schwaben es, ihre Offensivspieler auch in Bochum in Szene zu setzen, dürfte es auch mit dem ersehnten Auswärtssieg klappen.

Der letzte VfB-Sieg in Bochum

Der letzte Stuttgarter Sieg an der Castroper Straße datiert auf den 23. April 2010. Damals noch in Liga eins schossen Cacau und Ciprian Marica den VfB zu einem 2:0-Sieg beim VfL Bochum.

Alte Bekannte

Bochums Chefcoach Thomas Reis trug als Jugendspieler das Trikot mit dem Brustring, ehe er 1990 in die U19 von Eintracht Frankfurt wechselte. Auch sein Co-Trainer Heiko Butscher war im Jugendbereich für den VfB aktiv. VfL-Angreifer Simon Zoller spielte von 2005 bis 2007 in der Jugendabteilung in Bad Cannstatt. Außerdem stand Stefano Celozzi von 2009 bis 2012 beim VfB unter Vertrag und brachte es in dieser Zeit auf 30 Einsätze in der Bundesliga. Aufseiten des VfB standen Atakan Karazor und Torwarttrainer Uwe Gospodarek beim VfL Bochum unter Vertrag. Atakan Karazor spielte von 2012 bis 2015 im Nachwuchs der Bochumer, Uwe Gospodarek stand von 1995 bis 1998 bei den Profis zwischen den Pfosten.

Schiedsrichter

Frank Willenborg wird das Flutlichtspiel am Montagabend in Bochum leiten. An den Seitenlinien assistieren ihm Daniel Riehl und Fynn Kohn. Vierter Offizieller ist Eric Müller. Als Video-Assistenten sind Sven Waschitzki und Markus Wollenweber im Kölner Keller im Einsatz.

Gesamtbilanz aus Sicht der Stuttgarter