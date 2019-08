VfB Stuttgart Ohne Kempf und Gomez gegen Erzgebirge Aue

Kempf war am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen den FC St. Pauli wegen der Beschwerden ausgewechselt worden. Am Mittwoch hatte Trainer Tim Walter noch gesagt: "Kempf hat heute voll trainiert. Trotzdem muss man schauen." Durch die beiden Ausfälle wird der VfB in Aue im fünften Pflichtspiel der Saison zum fünften Mal mit einer veränderten Startaufstellung auflaufen.

Linksverteidiger Emiliano Insua und Innenverteidiger Maxime Awoudja sind wieder fit, auch Rechtsverteidiger Pascal Stenzel steht vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Orel Mangala muss wegen seiner Innenbanddehnung im Knie dagegen weiter passen. Zudem fehlen den Schwaben in Aue die Langzeitverletzten Marcin Kaminski und Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss).