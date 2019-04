VfB Stuttgart Pablo Maffeo fliegt endgültig aus dem Profikader

Stuttgart.

Pablo Maffeo, der einstige Rekord-Transfer des VfB Stuttgart , ist endgültig aus dem Profikader der Schwaben geflogen. Am Samstag stand der junge Spanier nicht im Spieltagskader für das Heimspiel gegen Nürnberg (1:1) und am Sonntagvormittag fehlte er bei der öffentlichen Trainingseinheit. „Es ist richtig, dass er bis auf Weiteres nicht mit der Mannschaft trainiert“, bestätigte ein Vereinssprecher auf Nachfrage der Stuttgarter Nachrichten.

Im Wintertrainingslager in La Manga war Maffeo negativ aufgefallen, verpasste wie seine Teamkollegen Donis und Sosa einen Termin. Zudem fremdelt der 21-Jährige mit seiner neuen sportlichen Heimat. Auch in der Mannschaft ist der spanische U-21-Nationalspieler wegen seiner fehlenden Leistungsbereitschaft nicht gut gelitten. Maffeo stehe "komplett quer im Stall", kritisierte VfB-Präsident Dietrich. "Ich habe das ganz lange intern gehalten alles. Aber wenn ich merke, dass es nicht fruchtet, dann muss man auch offen und ehrlich seine Meinung sagen dürfen", begründete Trainer Markus Weinzierl seine öffentliche Kritik am jungen Profi .