VfB Stuttgart Panini-Album zum 125. Geburtstag

Das Sammelheft schlägt den Bogen von den Gründervätern bis hin zu den aktuellen Stars und erinnert an die größten Legenden und Rekordspieler, an Erfolge in der Bundesliga, im DFB-Pokal und im Europokal.

Das Album ist 36 Seiten dick und kann mit 218 Bildchen besammelt werden. Eine Klebe-Chronik zum 125. Vereinsjubiläum. Die Alben und Tütchen sind an Kiosken in Stuttgart und Umgebung, in allen Fanshops des VfB und im Onlineshop des Vereins erhältlich.

Wir verlosen zehn Alben mit je 125 Stickern. Hier geht's zum ZVW-Gewinnspiel: