VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo wird neuer Trainer beim VfB

Pellegrino Matarazzo wird neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart und damit Nachfolger von Tim Walter. Das gab der Zweitligist am Montagvormittag (30.12.) in einer Pressemitteilung bekannt. Der 42-Jährige wechselt vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nach Stuttgart. In Hoffenheim war Matarazzo seit 2018 als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann und anschließend bis zuletzt unter Alfred Schreuder tätig. Davor arbeitete er im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg. Beim VfB Stuttgart erhält Matarazzo einen Vertrag bis zum 30.06.2021.