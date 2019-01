VfB Stuttgart Präsident Dietrich bezeichnet Maffeo als "Flop"

"Er fühlt sich hier nicht wohl", ergänzte der 70-Jährige. Rückblickend sei die Verpflichtung "ein Fehler" gewesen. Sportvorstand Michael Reschke nahm er allerdings in Schutz. Es gehöre auch dazu, "dass man so einen Flop dabei hat". Auch Trainer Markus Weinzierl hatte den spanischen U-21-Nationalspieler zuletzt mit deutlichen Worten kritisiert . Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger mache "zu wenig" und müsse an seinen Grundlagen arbeiten, sagte Weinzierl.

Maffeo, der im Sommer 2018 für rund zehn Millionen Euro von Manchester City zum VfB Stuttgart gekommen war, soll den Verein noch in dieser Wintertransferperiode verlassen. "Ich glaube nicht, dass es ein finanzieller Verlust wird", sagte Dietrich, "das werden wir hinbekommen, dass wir kriegen, was wir bezahlt haben."

Zuletzt haben Betis Sevilla und Espanyol Barcelona, sowie einige Vereine aus England Interesse gezeigt. Bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar soll eine Lösung gefunden werden. Bis dahin sei Maffeo weiter vom Mannschaftstraining ausgeschlossen, erklärte Dietrich.