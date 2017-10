VfB Stuttgart Präsident Dietrich erläutert seinen Vierjahresplan

Ein weiterer Investor für die VfB-AG wird gesucht

Mit dem Traditionsclub aus Bad Cannstatt hat Dietrich einiges vor. In der aktuellen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „dunkelrot“ hat Dietrich einen Vierjahresplan skizziert, der den VfB Stuttgart wieder zurück in die Spitzengruppe des deutschen Fußballs führen soll.

„Für das erste Jahr sieht dieser Plan aus sportlicher Sicht einzig und allein vor, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern“, erläutert der 69-Jährige. Der Saisonstart habe gezeigt, "dass wir gut daran tun, diese Saison mit der gebotenen Demut eines Aufsteigers anzugehen." Parallel dazu will der Vorstand einen weiteren Investor für eine Beteiligung an der VfB-AG gewinnen. Aktuell hält nur die Daimler AG als Ankerinvestor Aktien an der VfB-AG.

Darum musste Schindelmeiser gehen

In den darauffolgenden drei Jahren soll sich der Verein „Schritt für Schritt zu einem ernsthaften Kandidaten für das erste Tabellendrittel entwickeln.“ Das sei keine Wunschvorstellung, „sondern ein klarer Plan, der mit Zahlen und konkreten Maßnahmen hinterlegt ist“, bekräftigt Dietrich.

Kurz ging Wolfgang Dietrich auch auf die Entlassung von Jan Schindelmeiser kurz vor dem Bundesliga-Start ein. „Verschiedene gemeinschaftlich verabschiedete, aber nicht umgesetzte Maßnahmen“ haben den Vorstand laut Dietrich zur einstimmigen Überzeugung geführt, dass der Vierjahresplan mit Jan Schindelmeiser nicht umzusetzen sei.

Mit dem neuen Sportvorstand Michael Reschke habe man „in fachlicher und in menschlicher Sicht“ einen passenden Nachfolger gefunden. Die nächste Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart findet am 3. Dezember 2017 ab 13 Uhr in Halle 1 der Messe Stuttgart statt.

Mitgliederversammlung am 3. Dezember 2017

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung stehen mit Dr. Bernd Gaiser und Thomas Hitzlsperger zwei Präsidiumsmitglieder und erstmals der neue Vereinsbeirat zur Wahl. Der Vereinsbeirat ersetzt den ehemaligen Ehrenrat und hat zukünftig unter anderem die wichtige Aufgabe, den Mitgliedern die Kandidaten für das Präsidium vorzuschlagen.

Der Vereinsbeirat besteht aus insgesamt bis zu neun Mitgliedern und wird aus den drei jeweils grundsätzlich drei Personen umfassenden Gruppen „Sport und Verein“, „Mitglieder und Fans“ sowie „Wirtschaft und Gesellschaft“ gebildet. Die Kandidaten werden spätestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben und vorgestellt.