VfB Stuttgart Pressekonferenz und Jugendspiele abgesagt

Am kommenden Montag will die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Erst- und Zweitligisten vorschlagen, den Spielbetrieb von Dienstag an bis zum 2. April auszusetzen. Zudem wurde am Freitag bekannt, dass im Team des Zweitligisten 1. FC Nürnberg mindestens eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist. Bei Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten SC Paderborn gab es zunächst den Verdacht auf eine Erkrankung an Covid-19.

Nach den Plänen der DFL würde im Fall des VfB nur dessen Begegnung bei Holstein Kiel am 21. März ausfallen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Am letzten März-Wochenende gibt es wegen geplanter Länderspiele ohnehin keinen Ligabetrieb. Für die Stuttgarter würde es dann erst am 6. April mit dem Heimspiel gegen den Aufstiegskonkurrenten Hamburger SV weitergehen - wegen des Coronavirus allerdings ohne Zuschauer.