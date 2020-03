VfB Stuttgart Rainer Adrion in den Aufsichtsrat berufen

Stuttgart.

Rainer Adrion wurde mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart bestellt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der ehemalige Profi der Schwaben wurde von der Hauptversammlung der VfB Stuttgart AG in das Gremium bestellt. Damit ist einer von zwei derzeit vakanten Aufsichtsratssitze wiederbesetzt. Präsident Claus Vogt hatte den 66-Jährigen vorgeschlagen und freut sich über dessen Ernennung: "Er ist auch ein kritischer Geist, der Dinge hinterfragt und durchleuchtet und genau solche Menschen brauchen wir in unserem höchsten Kontrollgremium, das auch die Weichen für die künftige Ausrichtung beim VfB Stuttgart stellt."