VfB Stuttgart Rainer Widmayer kommt zurück zum VfB

Widmayer besitzt aufgrund seiner Expertise ein hohes Ansehen in der Hauptstadt. Sein Vertrag endet im kommenden Sommer, ein vorzeitiger Wechsel war im vergangenen Jahr nicht zustande gekommen. Im Oktober hatte Widmayer im kicker erklärt, dass er sich sportlich in Berlin sehr wohlfühle: "Aber ich bin auch ein Familienmensch. Deshalb schlagen zwei Herzen in meiner Brust." Seine Nachfolge bei Hertha war zunächst unklar.

WhatsApp-Newsletter zum VfB Stuttgart Schneller und einfacher geht's nicht: VfB-News direkt auf's Handy per WhatsApp . Mit unserem neuen VfB-Newsletter bleiben Sie auf Ballhöhe und sind immer bestens informiert. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sich anmelden können .

. Mit unserem neuen VfB-Newsletter bleiben Sie auf Ballhöhe und sind immer bestens informiert. . Sie haben unseren ZVW-WhatsApp-Newsletter bereits abonniert und wollen zusätzlich noch den VfB-Newsletter erhalten? Dann schicken Sie uns einfach via WhatsApp eine kurze Nachricht und wir schalten Sie für unseren neuen Service frei.