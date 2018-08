VfB Stuttgart Remis im Highlight-Spiel gegen Atlético Madrid

Mit Holger Badstuber und Timo Baumgartl in der Innenverteidigung und Dennis Aogo und Gonzalo Castro auf der Doppelsechs begannen die Schwaben ihr Highlight-Tespiel gegen den amtierenden Europa-League-Champion aus der spanischen Hauptstadt.

Gegen die gut gestaffelten „Colchoneros“ gab es für die Stuttgarter lange Zeit kaum ein Durchkommen. Die besten Chancen in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die Simeone-Elf: Tomas Lemar (20.) und Saul Niguez (39.) vergaben, auf der Gegenseite verpasste VfB-Stürmer Mario Gomez per Kopf (25.).

Didavi trifft vom Elfmeterpunkt, Atlético antwortet direkt

Aus der Pause kamen die Stuttgarter mit einem Wechsel: Andreas Beck kam für Mario Gomez und sortierte sich auf der Rechtsverteidigerposition ein. Pablo Maffeo durfte dafür eine Position weiter vorne ran. In die zweite Halbzeit kamen die Hausherren deutlich besser und gingen in der 58. Minute in Führung. Daniel Didavi verwandelte einen Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, souverän.

Doch die Spanier hatten direkt eine Antwort parat und kamen durch den eingewechselten Joaquin Munoz zum Ausgleich. Der 19-jährige Linksaußen zirkelte den Ball aus zentraler Position gekonnt in die rechte untere Ecke (60.). VfB-Keeper Zieler hatte keine Chance.

Thommy vergibt die Chance zum Sieg

Die große Chance den VfB erneut in Führung zu schießen, hatte dann in der 73. Minute Erik Thommy. Der 23-Jährige nagelte einen Foulelfmeter an die Latte (73.). In der Schlussphase investierte die Mannschaft von Tayfun Korkut mehr.

Der eingewechselte Donis prüfte noch ein letztes Mal Atleticos guten Schlussmann Antonio Adan (83.), dann beendete Schiedsrichter Marco Fritz die Partie. Der VfB bleibt somit in der laufenden Vorbereitung weiter ungeschlagen.

Die Mannschaft von Diego Simeon reist noch am Abend wieder zurück ins Trainingslager nach Südtirol. Für den VfB Stuttgart steht am kommenden Samstag (17.30 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastian noch ein letztes Testspiel auf dem Plan, ehe es eine Woche später in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Hansa Rostock ernst wird.