VfB Stuttgart Reschke: Unruhe im VfB bei Niederlage gegen Fortuna

Stuttgart.

Sportvorstand Michael Reschke befürchtet im Falle einer Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) einen Stimmungsumschwung im Umfeld des VfB Stuttgart. "Ich glaube, dass es Unruhe geben könnte, wenn wir gegen Düsseldorf verlieren", sagte Reschke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Das wäre ja dann auch eine Saisonbilanz, die uns nicht zufriedenstellen könnte." Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Hansa Rostock gelang den Schwaben auch in den bisherigen drei Partien in der Fußball-Bundesliga noch kein Sieg.