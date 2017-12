VfB Stuttgart Reschke will für Rekordsumme Romero holen

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart steht offenbar vor einem Rekordtransfer. Mehrere Medien berichteten am Mittwoch, der Bundesliga-Aufsteiger wolle in Kürze den Stürmer Maximiliano Romero vom argentinischen Fußball-Erstligisten Velez Sarsfield verpflichten. Beide Clubs sind sich so gut wie einig.