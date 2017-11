VfB Stuttgart Reschke will VfB Stuttgart in Top-6 der Liga führen

Stuttgart.

Sportvorstand Michael Reschke möchte den VfB Stuttgart innerhalb weniger Jahre zu einem der besten sechs Clubs der Fußball-Bundesliga formen. Der VfB werde eine Mannschaft aufbauen, "die in der Lage ist, in zwei bis drei Jahren zu den Top-sechs der Bundesliga zu gehören", sagte Reschke in einem Interview dem "kicker" (Montag).