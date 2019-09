VfB Stuttgart Rückkehr von Kapitän Marc Oliver Kempf weiter offen

Stuttgart.

Die Rückkehr von Kapitän Marc Oliver Kempf ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist weiter ungewiss. Auch am Dienstagvormittag trainierte der 24-Jährige individuell. Trainer Tim Walter hofft, dass der Innenverteidiger Ende der Woche wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Wegen einer Entzündung im Oberschenkel hatte Kempf beim 2:1 am Montagabend gegen den VfL Bochum gefehlt, auch das 0:0 zuvor in Aue hatte er verpasst. Nach der Länderspielpause tritt der Tabellenzweite am 14. September bei Jahn Regensburg an.