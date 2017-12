VfB-Niederlage gegen Leverkusen / Einzelkritiken Pavard verliert zwei entscheidende Duelle

Stuttgart.

Jeder Serie findet einmal ihr Ende: Der VfB Stuttgart kassierte am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen seine erste Heimniederlage in diesem Jahr. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich siegte zum Auftakt des 15. Spieltags mit 2:0 (1:0) und damit als erstes Team überhaupt in diesem Jahr bei den Schwaben.