VfB-Pleite in Bremen - Die Einzelkritiken Gentner geht voran – Zieler bärenstark

Bremen.

Das Warten nimmt kein Ende: Mit 1:0 verlor der VfB Stuttgart am Samstagmittag sein Auswärtsspiel in Bremen. Saisonübergreifend warten die Schwaben nun seit 15 Spielen auf einen Auswärtssieg. Der letzte Sieg in der Fremde datiert auf den 6. Februar 2016 - ein 4:2 in Frankfurt.