SGE vs. VfB - Die Einzelkritiken Terodde trifft, Zieler stark, Ginczek unglücklich

Der Frankfurter Simon Falette sah für eine Notbremse wenig später die Rote Karte (64.). In Unterzahl wurde Sebastien Haller zum Eintracht-Matchwinner: Der Stürmer erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit per Seitfallzieher das 2:1.

Die Benotung:

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form