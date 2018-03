VfB Stuttgart Sieben VfB-Profis auf Länderspielreise

Baumgartl nicht zur U-21-Nationalelf

Sieben Nationalspieler in VfB-Diensten machen sich auf den Weg zu ihren Auswahlteams. Darunter Anastasios Donis (Griechenland), Marcin Kaminski (Polen), Jacob Bruun Larsen (U 21 Dänemark), Mario Gomez (Deutschland), Benjamin Pavard (Frankreich), Orel Mangala (U 21 Belgien) und Dzenis Burnic (U 20 Deutschland).

Abwehrspieler Timo Baumgartl musste aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung schon gegen Freiburg passen und verpasst deshalb jetzt auch seine Reise zur deutschen U-21-Nationalmannschaft.

Große Konkurrenz im Nationalteam für Insua

In Stuttgart bleiben auch Mittelfeldspieler Berkay Özcan, Abwehrspieler Emiliano Insua und Außenbahnspieler Takuma Asano.

Asano und Özcan wurden aufgrund von mangelnder Spielpraxis unter Trainer Tayfun Korkut nicht für ihre Nationalteams berufen.

Emiliano Insua hat auf der Linksverteidigerposition im argentinischen Nationalteam große Konkurrenz und wurde für die beiden Freundschaftsspiele gegen Italien und Spanien nicht nominiert.

Auch Chadra Akolo trainiert in der Länderspielpause in Stuttgart. Der Kongolese hätte eigentlich am 27. März im Testspiel gegen Tansania auf dem Platz stehen sollen, musste seine Reise aber abbrechen. Ein Verbandsmitarbeiter hatte vergessen den 22-Jährigen in einem Hotel in Genf abzuholen.

