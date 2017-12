VfB Stuttgart Simon Terodde wechselt zum 1. FC Köln

Der Stürmer wechselte im Sommer 2016 vom VfL Bochum zum VfB und feierte in der Saison 2016/17 mit den Schwaben die Meisterschaft in der zweiten Liga. Mit den 25 Toren, die er in der vergangenen Saison im Trikot mit dem Brustring schoss, trug er maßgeblich zur Rückkehr der Stuttgarter in die Bundesliga bei. Seinen Kontrakt mit dem VfB hatte Terodde erst im Mai 2017 bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

Der Angreifer spielte bereits zwischen 2009 und 2011 für Köln und gab in dieser Zeit auch sein Bundesliga-Debüt.

Stürmer Simon Terodde zu seinem Wechsel: