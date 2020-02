VfB Stuttgart So erklärt Torhüter Fabian Bredlow seinen Patzer

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen lange Zeit gut mitgehalten, musste sich dann aber nach einer Slapstick-Einlage von Torhüter Fabian Bredlow knapp geschlagen geben. „Beim 0:1 komme ich raus und denke, dass ich den Ball gut fausten kann, dann spüre ich einen Kontakt am Oberschenkel, wodurch ich aus dem Gleichgewicht komme“, erklärte der 24-jährige Schlussmann der Schwaben nach der 1:2-Niederlage am Mittwochabend.

Er sei zunächst davon ausgegangen, dass Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus das kuriose Eigentor zurückpfeifen wird. „Die Schiedsrichterin hat gesagt, dass es einen Kontakt gab, aber nicht so, dass sie hätte ein Foulspiel pfeifen müssen. Es war mit Sicherheit eine unglückliche Situation“, so Bredlow weiter. Mit dem Auftritt seines Teams war Trainer Pellegrino Matarazzo trotz der bitteren Niederlage zufrieden: „Es spricht auch für die Moral der Mannschaft, wie sie sich nach dem 0:2 noch einmal zurückkämpft. Umso bitterer ist es, dass wir uns am Ende nicht mit dem Ausgleich belohnen. Wir haken die Partie nun ab und am Samstag sind wir wieder gefordert.“