VfB Stuttgart So geht die Walter-Elf ins Heimspiel gegen Nürnberg

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart will am Montagabend (20.30 Uhr/ ZVW-Liveticker ) mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg eine größere Unruhe vermeiden. Zuletzt kassierte der schwäbische Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga fünf Niederlagen in sieben Partien. Verliert der VfB auch das Duell zweier Erstliga-Absteiger mit dem früheren Stuttgarter Coach Jens Keller, dürfte der Druck auch auf Trainer Tim Walter zunehmen.