VfB Stuttgart - So haben Sie gespielt Joker Gonzalez rettet schwacher Abwehr einen Punkt

Hannover.

Der VfB Stuttgart geht als Tabellendritter in die Winterpause. Durch das 2:2(0:1)-Unentschieden bei Hannover 96 haben es die Schwaben verpasst, die Patzer der Konkurrenz aus Bielefeld und Hamburg zu nutzen und auf Platz zwei zu springen.

Nach einer desolaten ersten Halbzeit, in der Hannover 96 durch ein frühes Tor von Marvin Ducksch (13.) verdient in Führung ging, zeigte die Elf von Tim Walter in Durchgang zwei eine engagierte Leistung und entführte einen verdienten Punkt aus Niedersachen.