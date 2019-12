VfB Stuttgart Mario Gomez trifft dreimal, aber kein Tor zählt

Sandhausen.

Der VfB Stuttgart hat das Nachbarschaftsduell beim SV Sandhausen mit 1:2 (0:2) verloren und verpasst damit in der Tabelle den Anschluss an das Spitzenduo aus Bielefeld und Hamburg. Trotz 15:6 Ecken und 74 Prozent Ballbesitz kamen die Schwaben in den Schlussminuten lediglich zum Anschlusstreffer durch den eingewechselten Silas Wamangituka (89./Handelfmeter).