VfB Stuttgart So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

>

Takuma Asano: Mit Japan löste der 22-Jährige bereits am vergangenen Donnerstag das Ticket für die WM in Russland. Zum 2:0-Erfolg über Australien steuerte der „Jaguar“ einen Treffer bei und stand 89. Minuten auf dem Platz. Am Dienstag folgte dann noch eine 0:1-Pleite in Saudi-Arabien. Asano spielte lediglich 45. Minute. (Foto: Büttner / ZVW)