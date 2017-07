VfB Stuttgart So schlagen sich die Neuzugänge

Anastasios Donis: Der Offensiv-Allrounder

Wer sein erstes Tor im Trikot mit dem roten Brustring ausgerechnet im Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers erzielt, hat einen Platz im Herzen der VfB-Anhänger schon so gut wie sicher. Doch nicht nur aufgrund seiner Tore in der laufenden Vorbereitung – bislang zwei an der Zahl – macht der 20-jährige Grieche auf sich aufmerksam.

Mit viel Wucht und Aggressivität haut sich der im englischen Blackburn geborene Stürmer in jeden Zweikampf – ein Spieler ganz nach dem Geschmack von Hannes Wolf. Donis kann zudem flexibel eingesetzt werden - ein echter Offensiv-Allrounder. Egal ob im Sturmzentrum, als hängende Spitze oder über die Flügel. Der beidfüßige Angreifer präsentiert sich in einer starken Form.

Ron-Robert Zieler: Der Herausforderer

„Ron hat eine super Ausstrahlung und verfügt über viel Erfahrung“, sagt Innenverteidiger Timo Baumgartl über den Neuzugang zwischen den Pfosten. Zieler hatte endgültig genug vom Dasein auf der Ersatzbank in der englischen Premier League und kehrt deshalb in diesem Sommer zurück auf die Bundesliga-Bühne.

Der 28-Jährige will wieder spielen und untermauert das auch in der jeder Trainingseinheit im Stubaital. Der Keeper gibt lautstarke Kommandos, wirkt spritzig und voll austrainiert. Wenn Torwarttrainer Marco Langner seinen Schützlingen die Kugel um die Ohren haut, packt er sicher zu. In den Trainingsspielen zeigt er sich als offensiver Torhüter mit einem guten Passspiel. Der Konkurrenzkampf mit Mitch Langerak ist in vollem Gange und Zieler hat die Nase womöglich schon einen Ticken vorne.

Chadrac Akolo: Der Pechvogel

Das Trainingslager in Österreich läuft bislang noch nicht allzu rund für den Neuzugang vom FC Sion. Gleich in der ersten Einheit am Dienstagabend bekam der 22-jährige Kongolose einen Schlag ab und muss seitdem mit dem Teamtraining pausieren. Individuelle Einheiten im Kraftraum oder mit den Physiotherapeuten stehen stattdessen auf Akolos Trainingsplan.

Akolo kann sowohl im rechten, wie im linken Mittelfeld oder auch als hängende Spitze eingesetzt werden. Im Testspiel vor der Abfahrt nach Österreich gegen den Zweitligisten Heidenheim, lies Akolo sein Potential kurz aufblitzen, als er den VfB auf der Ostalb clever mit 1:0 in Führung schoss. Mehr Eigenwerbung war für den 1,72 Meter großen Mittelfeldspieler bislang noch nicht möglich.

Ailton Ferreira Silva: Der feine Techniker

Der Neuzugang von Estoril Praia hat im Trainingslager noch mit seiner körperlichen Verfassung zu kämpfen. „Ailton ist körperlich noch lange nicht so weit, aber man sieht schon sein Potential“, erklärt Sportvorstand Schindelmeiser. Der brasilianische Abwehrspieler fordert häufig den Ball und sucht gerne und oft den Weg nach vorne.

Aber auch sein eigentliches Handwerk als Defensivspieler vernachlässigt er dabei nicht: „Ailton geht ohne Angst in die Zweikämpfe. Aber er wird sicher noch brauchen, um sich in eine richtig gute körperliche Verfassung zu bringen. Da brauchen wir noch etwas Geduld“, sagt Jan Schindelmeiser. Der Brasilianer verfügt zudem über eine feine Technik und hohes Tempo.

Orel Mangala: Der Box-to-Box-Player

Der 19-jährige Belgier ist ein richtiger Fighter. In Stuttgart will der Mittelfeldspieler den Schritt vom hoffnungsvollen Talent zum gestanden Spieler meistern – und dafür investiert Mangala einiges. Heimisch fühlt sich der junge Belgier im zentralen Mittelfeld, am liebsten neben einem Sechser, auf der Achter-Position.

Als bulliger Box-to-Box Player agiert Mangala auf dem Platz clever und beweist gutes Spielverständnis. Er ist offensivstark, scheut aber auch keine Defensivarbeit - wovon seine Mitspieler profitieren. Hannes Wolf ist sichtlich zufrieden mit dem bisherigen Auftreten seines Schützlings. Die zentralen Mittelfeldspieler aus dem Vorjahr spüren bereits den Druck.

Dzenis Burnic: Der Mentalitäts-Spieler

Ähnlich positiv wie Orel Mangala präsentiert sich auch die BVB-Leihgabe Dzenis Burnic. Sportvorstand Schindelmeiser hat den 19-jährigen Deutsch-Bosnier genauso erwartet: „Er ist sehr aktiv und geht in jedem Training an sein Limit, will sich stetig verbessern. Dzenis ist ein Spieler, den du niemals anschieben musst.“

Durch ihre aggressive Art auf dem Platz reißen die neuen jungen Wilden auch die anderen mit – so zumindest die Hoffnung von Jan Schindelmeiser. „Das sind alles junge Spieler, die sich in einem Prozess befinden auf dem Weg zu einem Top-Bundesligaspieler“, fasst Jan Schindelmeiser zusammen.

„Sie sollen den arrivierten Spielern Druck machen und als Herausforderer auf dem Platz stehen“ – und genau das tun die sechs Neuzugänge im Trainingslager.

