VfB Stuttgart So starten die Schwaben am Millerntor

Im stimmungsvollen Millerntor-Stadion wollen die Stuttgarter den ersten Auswärtssieg unter ihrem neuen Trainer holen. Arminia Bielefeld kam am Freitagabend in Aue nicht über ein 0:0 hinaus und so könnten die Schwaben im Erfolgsfall bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter (38 Punkte) heranrücken. Den Hamburger SV (34 Punkte), der zum Abschluss des 20. Spieltages am Montagabend in Bochum spielt, würde man dann für mindestens zwei Nächte vom zweiten Tabellenplatz verdrängen.