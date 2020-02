VfB Stuttgart So startet der VfB im Pokalspiel gegen Leverkusen

Der VfB Stuttgart geht mit sechs personellen Änderung im Vergleich zum 1:1 gegen den FC St. Pauli in das DFB-Pokalspiel bei Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff 18.30 Uhr/ ZVW-Liveticker ). Anstelle von Gregor Kobel, Philipp Klement, Borna Sosa (alle nicht im Kader), Mario Gomez, Atakan Karazor (beide Bank) und Marc Oliver Kempf (Kieferbruch) rücken Fabian Bredlow, Pascal Stenzel, Gonzalo Castro, Daniel Didavi, Nicolas Gonzalez und Silas Wamangituka in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo. Im Kader steht zum ersten Mal auch der 18-jährige Neuzugang Clinton Mola. Die Schwaben können am Mittwochabend erstmals seit der Saison 2015/16 wieder ins Pokal-Viertelfinale einziehen.