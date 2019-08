VfB Stuttgart Sondertrikot zum Jubiläum der Fantastischen Vier

Vor 30 Jahren wurden die Fantastischen Vier gegründet. 1989 war aber nicht nur für die Band aus Stuttgart ein besonderes Jahr. Auch VfB-Ausstatter Jako wurde in diesem Jahr gegründet, der VfB selbst erreichte das UEFA-Cup-Finale gegen den SSC Neapel. 30 Jahre später soll ein Sondertrikot unter dem Motto "Troyer Begleiter" die Verbundenheit der Fantas zu ihrem Heimatverein zeigen. Das Trikot orientiert sich am Style der Band: schwarze Kleidung weiße Sneaker. So setzt sich die neue Spielkleidung zusammen aus einem schwarzen Trikot, schwarzer Hose und weißen Stutzen. Das Shirt ist an die Stuttgarter Spielkleidung aus dem UEFA-Cup-Finale angelehnt. Außerdem wurde für das Sondertrikot ein eigenes Logo mit dem Schriftzug "8993" kreiert.

Profis tragen das Trikot im Heimspiel gegen St. Pauli

Neben dem Trikot können die Fans außerdem zwei T-Shirts, eine Clubjacke und einen Kapuzenpulli kaufen, die auf den Designelementen des Trikots basieren. "Ich hoffe den Fans gefällt es. Wir haben viel Herzblut in den "Troyen Begleiter" gesteckt", sagte Michi Beck von den Fantastischen Vier bei der Präsentation am Mittwoch.