VfB Stuttgart Sosa droht Hinrunden-Aus: Didavi-Rückkehr unklar

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart muss möglicherweise in der kompletten Hinrunde auf den kroatischen U21-Nationalspieler Borna Sosa verzichten. Wie der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, hat sich bei dem Neuzugang die Diagnose eines beginnenden Ermüdungsbruch am Schambein bestätigt. Der 20-Jährige fällt mindestens mehrere Wochen aus.