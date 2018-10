VfB Stuttgart "Sport Bild": Weinzierls Vertrag nur für 1. Liga gültig

Der VfB, der in der Saison 2016/17 in der 2. Bundesliga gespielt hatte, belegt momentan mit fünf Punkten aus acht Saisonspielen den vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag steht mit dem Auswärtsspiel bei Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim die zweite Bundesligapartie unter der Verantwortung von Weinzierl an.