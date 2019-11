VfB Stuttgart Starke Gegner für die U19 beim Juniorcup in Sindelfingen

Mit dem FC Porto nimmt erstmals in der Turniergeschichte der amtierende Sieger der Youth Champions League teil. Der FC Porto trifft in der Gruppe B auf Manchester United, Borussia Mönchengladbach und den von Nico Willig trainierten VfB Stuttgart. In der Gruppe A treffen die U-19-Teams der Glasgow Rangers, Rapid Wien, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Vier der acht Teams wurden bereits Turniersieger. Rekordsieger VfB Stuttgart gewann vier Mal (1995, 1996, 2002 und 2007), Manchester United (2015), Rapid Wien (2016) und Eintracht Frankfurt je ein Mal. Der ehemalige VfB-Keeper Timo Hildebrand, der selbst zwei Mal im Glaspalast mitgespielt hat, nahm am vergangenen Sonntag am Rande des Baden-Württemberg-Derbys zwischen Stuttgart und Karlsruhe (3:0) gemeinsam mit dem aktuell verletzten VfB-Abwehrspieler Marcin Kaminski die Gruppen-Auslosung vor. Auch die Einteilung für die Gruppen des Turniers der Auszubildenden wurde in Anwesenheit von Stuttgarts Vorstandschef Thomas Hitzlsperger bekanntgegeben:

Gruppe A: Werk Gaggenau, Werk Hamburg, Werk Ludwigsfelde, Werk Bremen, Werk Sindelfingen

Gruppe B: Werk Mannheim, Werk Wörth, Werk Untertürkheim, Werk Kassel, Team Zentrale