VfB Stuttgart Start des Dauerkartenverkaufs für die neue Saison

Stuttgart.

Auch in der nächsten Saison können die Fans des VfB Stuttgart in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena Bundesliga-Fußball schauen. Am 9. September 2018 feiert der Verein zudem sein 125-jährigen Geburtstag. Anlässlich dieses besonderen Ehrentags spielen die Schwaben in der nächsten Saison auch in einem ganz besonderen Jubiläums-Trikot .