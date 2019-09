VfB Stuttgart Start in die Trainingswoche ohne fünf Nationalspieler

Dafür durften sich die Jugendspieler Luca Mack (U21), Jordan Meyer und Nick Bätzner (beide U19) erneut Cheftrainer Tim Walter präsentieren. Voll belastbar ist auch wieder Kapitän Marc Oliver Kempf, der die beiden Spiele gegen Erzgebirge Aue (0:0) und den VfL Bochum (2:1) aufgrund einer Muskelverletzung verpasst hatte. Jetzt der Innenverteidiger wieder fit und wird in Regensburg mit großer Wahrscheinlichkeit in die Startelf zurückkehren. Dann bleibt lediglich die Frage, wer seinen Platz in der Stuttgarter Viererkette räumen muss: Routinier Holger Badstuber oder Liverpool-Leihgabe Nathaniel Philipps?

Eine weitere Personalfrage betrifft den zuletzt aus disziplinarischen Gründen suspendierten Santiago Ascacibar. Laut einem kicker-Bericht hatte der junge Argentinier - nachdem er zuvor beim 0:0 in Aue 90 Minuten auf der Bank hatte schmoren müssen - das Gespräch mit der sportlichen Leitung der Schwaben gesucht. Dabei soll Ascacibar ein ständiges Spielrecht auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld eingefordert haben. Das wurde ihm nicht gewährt, woraufhin der 22-Jährige mit einem Wechsel kokettierte, der aber schlussendlich nicht zustande kam.

Ein Ego-Trip mit Folgen. Gegen Bochum stand Ascacibar nicht im VfB-Kader - und jetzt am Samstag in Regensburg? Die Konkurrenz in der VfB-Schaltzentrale ist groß und der Stammplatz auf der Sechs gehört aktuell Atakan Karazor. Zudem verpasst der Mittelfeldspieler große Teile der Spielvorbereitung und hat eine lange Länderspielereise in den Knochen. Ein Startelf-Einsatz scheint somit sehr unwahrscheinlich.