VfB Stuttgart Startschuss für Sportdirektor Sven Mislintat

Stuttgart. Am Mittwoch beginnt ganz offiziell die Amtszeit von Sportdirektor Sven Mislintat beim VfB Stuttgart – und es wartet ein ganzer Berg an Aufgaben auf den 46-Jährigen. Passenderweise am Tag der Arbeit wird Mislintat sein neues Büro im roten Clubhaus an der Mercedesstraße beziehen. Von dort aus wird er künftig gemeinsam mit Sportvorstand Thomas Hitzlsperger die Fäden ziehen.