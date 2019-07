VfB Stuttgart Sturmtalent Leon Dajaku wechselt zum FC Bayern

"Nach intensiven Gesprächen mit Leon und dem FC Bayern haben wir uns dazu entschieden, Leons Wunsch zu entsprechen und dem Transfer zuzustimmen", sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der gebürtige Waiblinger unterschreibt in München einen Vierjahresvertrag und kostet die Bayern rund 1,5 Millionen Euro Ablöse. "Wir sind davon überzeugt, dass er beim FC Bayern noch große Entwicklungsschritte machen wird", sagt Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus.

In München soll Dajaku unter Trainer Niko Kovac bei den Profis trainieren und in der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt, Spielpraxis sammeln. Auch für die U19 ist er noch spielberechtigt.

David Kopacz wird nach Polen verliehen

Zudem verlässt Mittelfeldspieler David Kopacz den VfB. Der 20-Jährige wird für ein Jahr an den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze verliehen. "Für Davids weitere Entwicklung ist es sehr wichtig, auf Vereinsebene regelmäßig zum Einsatz zu kommen", so Mislintat. Kopazc war 2018 ablösefrei aus der U19 von Borussia Dortmund nach Stuttgart gewechselt und kam für die zweite Mannschaft der Schwaben in 17 Spielen zum Einsatz (2 Tore).