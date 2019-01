VfB Stuttgart Stuttgart beginnt Training in Spanien

Die Profis des VfB Stuttgart Das muss 2019 besser werden

Die Bundesligaprofis des VfB Stuttgart haben in der Hinrunde fast ausnahmslos enttäuscht. Doch neues Jahr, neues Glück. Am 2. Januar beginnt mit dem Laktattest die Vorbereitung auf die Rückrunde, in der sich jeder Einzelne steigern muss. Ein Ausblick.