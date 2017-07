VfB Stuttgart Stuttgart verstärkt sich mit Akolo

„Chadrac Akolo hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren sehr gut entwickelt. Wir trauen ihm zu, diese Entwicklung auch in der Bundesliga fortzusetzen“, erklärte Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser. In der abgelaufenen Saison bestritt der Kongolese 34 Partien in der Raiffeisen Super League und erzielte für Sion 14 Treffer.

Akolo selbst freut sich auf die „Herausforderung Bundesliga“ bei seinem neuen Verein: Ich möchte meine Teamkollegen im anstehenden Trainingslager kennenlernen sowie in den kommenden Wochen und Monaten meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen werden.“

Akolo spielt im rechten offensiven Mittelfeld und wäre zunächst einmal der Ersatz für den verletzten Carlos Mané (23), der noch monatelang ausfällt. "Chadrac fühlt sich offensiv über außen am wohlsten, ist ein guter Vorbereiter und hat darüber hinaus eine sehr gute Torquote“, ergänzt Jan Schindelmeiser.